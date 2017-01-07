закрыть
7 января 2017, суббота, 14:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Алек Болдуин сфотографировался в кепке с лозунгом Трампа на ломаном русском

  • 7.01.2017, 13:54
Алек Болдуин

На кепке знаменитого актера было написано «сделать америки здорово снова».

Американский актер Алек Болдуин сфотографировался в бейсболке с переведенным на русский лозунгом избранного президента США Дональда Трампа.

Этот снимок артист выложил на своей странице в Instagram.

Фраза Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), использовавшаяся Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году, была переведена как «сделать америки здорово снова» (оригинальная орфография сохранена), передает Lenta.ru.

На момент написания заметки пост собрал почти 11 тысяч лайков и свыше 750 комментариев.

В ноябре Болдуин спародировал нового президента Соединенных Штатов в шоу Saturday Night Live. Трамп раскритиковал данное выступление, назвав его однобоким и предвзятым. Актер ответил на этот выпад, дав политику несколько наставлений.

Выборы президента США, на которых представитель республиканцев Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.


Мнение

Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
АЭС в Беларуси - политический проект
АЭС в Беларуси - политический проект Андрей Ожаровский


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле