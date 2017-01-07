Барановичского школьника нашли родственники из Аргентины и Испании 4 7.01.2017, 14:08

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Долгожданная встреча Хосе из Испании (в первом ряду справа) и Софьи из Аргентины (в нижнем ряду) с родственниками из Беларуси

О том, что семью Юрия Саванца ищут, молодой человек узнал из звонка с российской телепередачи «Жди меня».

Юрий Саванец рассказал, что съемки в телепередаче «Жди меня» накануне нового года стали для него неожиданностью. – В начале октября мне позвонили. Стали расспрашивать, Юра ли я, и знаю ли о фамилии Проданович. О ней я тогда услышал в первый раз. Но я знал, что брат моей бабушки отправил заявку в эту программу, чтобы найти родственников из Германии, – рассказал Юрий intex-press.by.

Оказалось, что Проданович – фамилия бабушкиной тети Елены. Женщина жила в деревне Добрый Бор. В 1943 году Елену угнали в Германию. Там она и осталась. Позже от нее стали приходить из Германии письма. Она их писала на польском языке. В семье никто не знал польского и не умел читать на нем, поэтому сосед переводил письма и писал ответы на них. Так продолжалось до 1970-х, когда пришло письмо, в котором Елена сообщила, что ей надо временно прервать связь с родственниками. С тех пор общение и прекратилось. Елена умерла еще в 1996 году.

На съемках программы Юру, его дядю и дедушку познакомили с детьми Елены: Иосифом (в Испании его зовут Хосе), он живет в Мадриде, и Софьей из Кордовы (Аргентина). Оказалось, они искали своих родственников из Беларуси 20 лет.

Сейчас родственники общаются в социальных сетях. В мае Хосе и Софья планируют приехать в Беларусь: они готовят документы и делают визы.

Позитивные эмоции у Юрия Саванца остались не только от встречи с родственниками, но и от общения с ведущими программы.

– Я здоровался с народными артистами РФ Александром Галибиным и Ксенией Алферовой. Даже получил от них автографы. Они оказались простыми людьми, Александр Галибин шутил со мной во время съемок, – вспоминает Юрий.

Семья Саванец в Останкино перед съемками