Российских хакеров обвинили еще в одной атаке - на серверы ОБСЕ 3 7.01.2017, 14:50

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Немецкие спецслужбы пришли к выводу, что к атаке на серверы ОБСЕ в 2016 году причастна одна из двух групп российских хакеров.

Эти группы упоминались в докладе спецслужб США об утечках с серверов Демократической партии во время предвыборной кампании. О выводах специалистов из службы защиты конституции Германии сообщает в субботу FAZ.

Накануне разведка США назвала президента РФ Путина инициатором вмешательства России в выборы, после которых к власти пришел считавшийся в начале гонки аутсайдером миллиардер-республиканец Дональд Трамп.

Глава немецкой спецслужбы Ханс-Георг Маасен заявил FAZ: "Наш анализ показал, что для этой атаки (на серверы ОБСЕ) использовалась такая же инфраструктура, что и при других кибератаках в рамках (хакерской) кампании APT28 - кампании, которая в минувшем году была направлена, в том числе, против Бундестага… Что касается APT28, то есть указания на российские источники (ее происхождения)".

В конце декабря 2016 года западные СМИ сообщали, что серверы ОБСЕ минувшей осенью подверглись масштабной хакерской атаке. При этом в ОБСЕ узнали о кибератаке в конце октября.

Ранее о причастности к этому российских хакеров сообщала французская газета Le Monde. Источник издания в западных спецслужбах утверждал, что APT28 - это та же группа, что и Fancy Bears. Эту группу подозревают в связях с российскими властями и в кибератаках против Демократической партии США во время предвыборной гонки. Также она ответственна за взлом серверов Всемирного антидопингового агентства (WADA), в результате которого были опубликованы данные о многочисленных терапевтических разрешениях для западных атлетов, которые давали им возможность принимать запрещенные для других препараты.