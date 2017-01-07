Исследователи взглянули на Землю глазами марсиан 15 7.01.2017, 14:56

7,254

NASA опубликовало уникальные снимки Земли, сделанные со спутника на орбите Марса.

Фото были получены с расстояния в 205 млн километров.

Заполучить столь редкие кадры смог космический аппарат, пишет sundaynews.info.

Один из снимков является очень четким, благодаря чему на нем даже можно разглядеть очертания континентов на нашей планете.

Итоговое изображение было получено путем комбинации двух снимков, сделанных 20 ноября минувшего года.

Яркость Земли и Луна была скорректирована, в противном случае наша планета стала бы темной по сравнению со своим спутником из-за его более удачного расположения в тот момент.

Если бы марсиане существовали, то смогли бы увидеть Землю примерно такой, как на снимке NASA.