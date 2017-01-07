«Ляжем на землю перед воротами, но технику не пустим!» 29 7.01.2017, 15:10

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В Мозыре продолжают протестовать против строительства во дворе нового дома.

Два месяца продолжается в Мозыре борьба жителей четырех многоэтажек на улицах Пролетарской, Нежнова, Первомайском переулке против строительства в их совместном дворе нового 40-квартирного жилого дома. Каждый день они выставляют стражу перед огороженной площадкой, чтобы не пропустить сюда тяжелую технику строителей для рытья котлована, сообщает «Радыё Свабода».

Одна из борющихся против уплотнения дворовой территории, пенсионерка Анна Невмержицкая заявляет: «Ляжем на землю перед воротами, но технику не пустим!»

Два месяца подряд 6-8 жителей ежедневно заступают на вахту сторожами, чтобы не пустить строителей внутрь огороженной площадки. Ту ограду строители минувшей осенью ставили ночью, но не избежали возмущения горожан и объяснений с вызванными сотрудниками милиции.

Теперь рядом с ограждением, аккурат под паспортом предполагаемого панельного дома, появился даже старенький диван, чтобы стражники из числа жителей местных домов могли посидеть.

«Вчера я и еще пятеро человек дежурили с восьми утра до 14 часов. Видим, что никакого движения около стройки нет, ну и пошли готовиться к Рождеству, - говорит Анна. - Сегодня же Рождество Христово, большой праздник. На улице пока не дежурим - у строителей ведь тоже выходной. Наблюдаем только из своих окон за площадкой. В воскресенье утром снова восстановим свой авангардный пост, чтобы нас не перехитрили».

Ежедневное дежурство местные жители устроили, когда коммунальщики пробрались за ограду и спилили 37 деревьев, которые в свое время посадили местные жители, чтобы украсить свой двор и единственную на всю округу детскую площадку. Как раз на этом месте городские власти и решились построить 40-квартирный жилой дом на одиннадцать этажей. Заказчиком его выступает управление капитального строительства Мозырского райисполкома, подрядчиком - Мозырский домостроительный комбинат.

Людей возмутило то, что власти втихаря подкорректировали генеральный план застройки города, передвинув возведение крупнопанельного дома в центр небольшого двора, который служил зоной отдыха. Горожане утверждают, что это сделано для того, чтобы уменьшить расходы на коммуникации и получить премии. Ведь на генплане, с которым жители познакомились в отделе архитектуры и строительства, указано, что еще один дом может возводиться на окраине двора, перпендикулярно дому № 53, что на Пролетарской улице.

Еще больше подогрело протестный настрой горожан письмо заместителя председателя Мозырского райисполкома Владимира Быстренко на письменный запрос местных жителей: мол, по поводу строительства дома проводились общественные слушания в 2012 и 2015 годах, но «заявлений против строительства дома не поступало».

В конце ноября, видя бессмысленность переписки с районными и областными структурами, почти четыреста мозырян подписали петицию в администрацию Лукашенко, в которой выразили несогласие с действиями местных чиновников. Но послание переслали на реагирование в Гомель.

Наведывались жители Пролетарской улицы и Первомайского переулка и к председателю Мозырского райисполкома Елене Павлечко, но тот поход каких-то результатов не имел.

Четыре раза местные жители безуспешно пытались через звонки записаться на личный прием к председателю Гомельского облисполкома Владимиру Дворнику - он переведен «на область» именно из Мозыря. Наконец, 5 января группа мозырян без всяких предупреждений приехала в облисполком с кипой фотографий, ответов районных и областных чиновников на жалобы жителей: новый дом ставят в пятнадцати шагах от подъезда к подъезду.

Участники встречи рассказывают, что председатель облисполкома был удивлен фактом уничтожения 37 деревьев - чиновники указывали двор как пустырь. Губернатор пообещал изучить ситуацию и дать ответ 17 января.

«Морозы не морозы, а до этого времени будем стоять на страже каждый день!» - в один голос твердят мозыряне.