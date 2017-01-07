Человек-паук выбежал на поле во время матча Кубка Англии 2 7.01.2017, 15:35

6,126

Фото: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Вместе с человеком в костюме героя комиксов на газон прорвался болельщик в форме «Вест Хэма».

Болельщик в костюме Человека-паука выбежал на поле во время матча третьего раунда Кубка Англии между «Манчестер Сити» и лондонским «Вест Хэмом». Видеозапись момента появилась на YouTube-канале Johnny Tyson.

Вместе с человеком в костюме героя комиксов на газон прорвался болельщик в форме «Вест Хэма». Они изобразили нарушение правил в штрафной площади, после чего были пойманы стюардами. Матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 5:0.