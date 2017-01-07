Как руководство вокзала в Бресте наживается на беженцах с Кавказа 45 7.01.2017, 15:42

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Шли в Евросоюз за лучшей жизнь, но застряли на его границах в белорусском Бресте.

Большое количество кавказцев из России, фактически, живет на местном вокзале. Без нормальной пищи, без элементарной гигиены. А вместо хоть какой-то помощи от местных властей, на беженцах еще пытаются и заработать, передает «Белсат».

Застряли на вокзале и в болоте белорусского «гостеприимства»

По разным подсчетам, в Бресте может быть до трех тысяч выходцев из российского Кавказа. Все они хотят попасть в Евросоюз как беженцы. Однако польские пограничные службы пропускают лишь несколько семей в сутки. У многих из тех, кто день за днем возвращается с границы в Брест, нет денег на аренду жилья, поэтому ночуют прямо на вокзале.

По словам женщины-беженки, которая боясь мести не показывает лица и не называет своего имени, условия на вокзале трудно назвать человеческими. Кипятка на чай или суп сотрудники вокзала не дают. Если хочешь, то покупай по стоимости за готовый кофе или чай в привокзальном баре. Туалет также платный. В такой ситуации многое зависит от личного отношения работников вокзала.

«Я пошла умылась, поблагодарила, а она: «Что? А кто платить будет за воду?» «Я ей говорю: за что? За то что я умылась? Так она говорит это платно», — рассказывает беженка из Ингушетии.

Чтобы заработать побольше, отключили электричество в розетках

Желание заработать на волне беженцев с Кавказа, которые попали в трудную ситуацию, привело к тому, что руководство вокзала приказало отключить даже электричество в розетках. Теперь, даже если придешь выпить чая в вокзальный буфет и хочешь там зарядить телефон, должен заплатить как за отдельную услугу.

«Телефон зарядить это деньги. 70 копеек за полчаса», — говорит беженка.

Вместо объяснения — почему ввели оплату за пользование розетками даже для клиентов буфета — работница заведения ответила журналистам угрозами.

«Я сейчас позвоню куда-то и с вами разберутся! Я уже звоню… прокурору», — пугает работница буфета.

Согласно же руководству Брестского вокзала, плата за пользование розетками была введена с целью, цитата, «безопасности детей, которые могут использовать розетки не по назначению».

«Кто-то пришел с телефоном, кто-то подошел с вилкой столовой, может даже с гвоздем. У нас же пассажиров вот целый вокзал, вы же видите», — оправдывается начальник брестского вокзала Виктор Кулай.

Нет нормального питания, нет жилья, нет возможности принимать душ, нет достойного отношения со стороны некоторых работников вокзала — все эти причины никак не повлияют на твердое решение сотен и тысяч кавказцев оставаться здесь и надеяться на возможность въехать в Евросоюз — утверждает героиня нашего материала. Потому что, мол, возвращение в Россию — это опять беззаконие и преследование, если ты попадешь в немилость у властей.

«Я въехала с концами… поэтому меня даже не интересует это российское гражданство», — подытоживает беженка из Ингушетии.