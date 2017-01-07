Роман Безсмертный: Мы подошли к финалу существующего миропорядка 11 7.01.2017, 15:53

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Роман Безсмертный

Избрание президентом США Дональда Трампа означает начало нового мирового порядка.

Об этом бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил в эфире канала "112 Украина".

"Что такое Трамп? По сути, это финал существующего миропорядка. Я бы сказал так, что существовала версальско-вашингтонская система, которая где-то там была подкорректирована плацдармом. И вот на сегодняшний день я могу сказать, что избрание Трампа - это финал этой системы. То есть прозвенел колокольчик, который говорит о том, что надо собраться и обсуждать новый порядок. Это и даст ответы на вопросы, начиная от такого маленького в мировом понимании конфликта, как российско-украинская война, до такого большого обострения, которое на носу, - это между Китаем и США", - заявил Безсмертный.

По его словам, между такими вещами есть своя логика и последовательность.

"Я не завидую ни Трампу, ни американцам. Потому что они встали на стезю, которая поставила их перед колоссальным экзаменом. Ибо им надо предлагать эту модель. Имеют ли они эту модель с точки зрения Трампа как бизнесмена? Как говорил классик, очень сомневаюсь", - заявил политик.

Напомним, республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября, он вступит в должность 20 января 2017 года.