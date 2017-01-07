The Telegraph: 19-летний минчанин изобрел инновационную зарядку для телефона 13 7.01.2017, 16:43

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Месяц назад стартап Михаила Вага собрал на Kickstarter более 50 тысяч евро.

Британская газета The Telegraph (перевод – citydog.by) пишет про 19-летнего парня из Беларуси, который изобрел и разработал зарядное устройство для телефона, использующее энергию человеческого тела.

Проект HandEnergy, детище 19-летнего изобретателя Михаила Вага (он родом из Гомеля, но последние годы живет в Минске), позволяет заряжать телефон, просто вращая рукой: так активируется гироскоп устройства и производит энергию. Та либо хранится, либо немедленно заряжает мобильный телефон.

Месяц назад Мишин стартап HandEnergy собрал на Kickstarter более 50 000 евро: на данный момент в проект инвестировано € 71 333 от людей по всему миру. Теперь молодому изобретателю предстоит наладить выпуск этих инновационных зарядных устройств, чтобы затем разослать их в том числе своим 800 краудфандинг-спонсорам.

Разработка HandEnergy заняла более года. Чтобы полностью зарядить батареи устройства, нужно поработать рукой 40-60 минут. Если при этом сразу же идет и зарядка телефона, время на 30% увеличивается.

Михаил и его команда надеется выпустить зарядное устройство в продажу в марте 2017 года. Планируется, что стоить оно будет 99 евро.