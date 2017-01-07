закрыть
7 января 2017, суббота, 19:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Рейс из Стамбула в Минск отменен

  • 7.01.2017, 16:56
  • 9,379

Сегодня из-за снегопада авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Стамбула в Минск.

По расписанию самолет должен был приземлиться в 15.55, сообщается на сайте Национального аэропорта Минск.

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил в субботу об отмене 610 авиарейсов в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за сильного снегопада.

Сообщается, что в связи с отменой рейсов около 6 тысяч авиапассажиров были распределены по отелям, около 20 тысяч обеспечены питанием.

По информации турецких информагентств, высота снежного покрова в ряде районов Стамбула составляет 40 см.


Мнение

Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
АЭС в Беларуси - политический проект
АЭС в Беларуси - политический проект Андрей Ожаровский


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле