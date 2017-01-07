Рейс из Стамбула в Минск отменен 7.01.2017, 16:56

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Сегодня из-за снегопада авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Стамбула в Минск.

По расписанию самолет должен был приземлиться в 15.55, сообщается на сайте Национального аэропорта Минск.

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил в субботу об отмене 610 авиарейсов в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за сильного снегопада.

Сообщается, что в связи с отменой рейсов около 6 тысяч авиапассажиров были распределены по отелям, около 20 тысяч обеспечены питанием.

По информации турецких информагентств, высота снежного покрова в ряде районов Стамбула составляет 40 см.