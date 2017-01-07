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Видеофакт: белорусские дайверы отметили Рождество под водой

  • 7.01.2017, 17:22

Любителям дайвинга даже удалось поводить хороводы вокруг подводной елки.

Есть у белорусских дайверов традиция — каждое Рождество они встречают под водой, пишет onliner.by.

Правда, морозы не позволяют делать это в природных водных источниках, поэтому приходится довольствоваться бассейном минского дельфинария «Немо».

В этом году решено было отметить праздник в компании дельфинов и полярного кита белухи. Дайверы надели карнавальные костюмы, погрузились на полчаса под воду, провели хороводы вокруг подводной елки.

В забавном мероприятии приняли участие около 30 человек.


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