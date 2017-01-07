Видеофакт: белорусские дайверы отметили Рождество под водой
- 7.01.2017, 17:22
Любителям дайвинга даже удалось поводить хороводы вокруг подводной елки.
Есть у белорусских дайверов традиция — каждое Рождество они встречают под водой, пишет onliner.by.
Правда, морозы не позволяют делать это в природных водных источниках, поэтому приходится довольствоваться бассейном минского дельфинария «Немо».
В этом году решено было отметить праздник в компании дельфинов и полярного кита белухи. Дайверы надели карнавальные костюмы, погрузились на полчаса под воду, провели хороводы вокруг подводной елки.
В забавном мероприятии приняли участие около 30 человек.