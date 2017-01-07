Лукашенко — народу: Не надейтесь на государство 86 7.01.2017, 17:39

По словам правителя, прошедший год сложился непросто, особенно во взаимоотношениях с ближайшими соседями и партнерами.

Посещая сегодня Свято-Духов кафедральный собор, диктатор заявил, что благополучие и экономическое развитие в государстве зависят от вклада каждого жителя страны.

«Надейтесь на государство, но только в тех вопросах, которые государство должно решать: безопасность, основные направления нашего развития, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Словом, постарайтесь сделать для себя сами то, что вы можете сделать. Если каждый обратится в себя и к себе и сделает то, что он должен сделать, государство и власть в долгу не останутся. Это я вам обещаю».

Он подчеркнул, что «единственное, что мы должны видеть, и то, чем мы должны заниматься, — это экономика».

По словам правителя, прошедший год сложился непросто, особенно во взаимоотношениях с ближайшими соседями и партнерами: «Это не позволило нам (хоть немного, правда) выйти на те запланированные рубежи, на которые мы надеялись. Но я думаю, это проблема властей. Она решаема».