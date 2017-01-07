Минчане проехали на поезде и поучаствовали в «игре на выживание» 16 7.01.2017, 17:55

Семье из Минска не повезло купить билеты в купейный вагон, оказавшийся самой настоящей морозильной камерой.

В рождественские морозы нелегко приходится не только всем, кто по тем или иным причинам оказался на улице, но и пассажирам некоторых вагонов белорусских поездов. Минчанину Андрею вместе с семьей не повезло купить билеты в купейный вагон, который оказался самой настоящей морозильной камерой. О своих приключениях он рассказал onliner.by.

— На поезде, который едет по направлению Пинск — Минск, нам с семьей удобно добираться к родителям в Лунинец, — рассказал Андрей. — Этим утром мы ехали в поезде №636 БА, в котором есть общие, плацкартные и купейные вагоны. Купили места в купе, потому что с полуторагодовалым ребенком так ездить намного удобнее.

Зашли в купе и увидели настоящий «треш»: окна старые, деревянные, на них наледь, ветер свищет. Ребенок уснул, только когда мы его укрыли тремя одеялами. Мы с женой сидели в куртках и мерзли. Я был в зимних замшевых сапогах, но все равно было холодно.

Спать было невозможно, решил пройтись по поезду. Градусник показывал 16 градусов. Оказалось, что общие вагоны куда новее и лучше купейных, там стоят хорошие окна. Но делать было нечего, решили не переходить в общий вагон, потому что ребенок крепко спал.

Проводница сказала, что из пяти купейных вагонов только один нормальный, а остальные все с деревянными окнами. Извинялась, сделала все, что смогла, топила батареи — они были горячими, но толку от них нет.

Билеты стоили по 10 рублей, ребенку — бесплатно. Мы хотели ехать в комфорте, в купе, но в итоге замерзли. Зачем платить за купе, если едешь как в плохой электричке? Мы ведь могли взять билеты и в общий вагон, которые стоили по 4 рубля.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель начальника пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги Андрей Кашко:

— О ситуации мне уже доложили. Возникла проблема с 4-м и 6-м вагонами, температура в них держалась на уровне 15—16 градусов. Пассажиров перевели в 5-й вагон, предложили горячий чай, однако одна семья отказалась, сказав, что их условия устраивают.

Все вагоны были подготовлены к работе, они ходят даже по международным маршрутам. Почему в них не смогли обеспечить температурный режим, пока не известно. Котел работал нормально. Вероятно, к сложившейся ситуации привела аномально низкая температура на улице. Раньше подобных проблем не возникало.

Поезд прибыл в Минск, но пока не попал в пункт формирования. Будем разбираться.