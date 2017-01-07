Семь главных космических историй 2016 года 7.01.2017, 18:10

Сфера космонавтики в прошлом году была полна интересных новостей.

Прошлый год выдался очень тяжелым, но космонавтика оказалась одной из немногих сфер, где можно было отдышаться: нас там ждали в основном радостные и уж точно интересные новости. «Медуза» рассказывает о семи главных космических историях, произошедших в 2016-м.

1. SpaceX

Компания Илона Маска отметилась тремя громкими событиями: хорошим, плохим и обнадеживающим.

Хорошее: SpaceX научилась стабильно сажать первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу. В 2016 году прошли сразу четыре успешных посадки подряд.

Плохое: 1 сентября на стартовой площадке мыса Канаверал взорвалась ракета Falcon 9. Это случилось во время подготовки к запуску; никто не пострадал, но спутник, который ракета должна была вывести на орбиту, был уничтожен (им, в частности, собиралась пользоваться Facebook).

Предварительное расследование показало, что взрыв произошел из-за трещины в системе подачи гелия в резервуар с жидким кислородом во второй ступени ракеты. С сентября новых запусков Falcon 9 не было; следующий запланирован на январь 2017 года.

Обнадеживающее: Илон Маск пообещал отправить людей на Марс. В сентябре он рассказал, что планирует к 2024 году построить систему, позволяющую за 80 дней доставить на соседнюю планету больше 100 человек за раз. Есть одна проблема: все это хорошо работает лишь в теории — у SpaceX пока нет ни подходящей ракеты, ни космического корабля.

2. «Джуно» долетел до Юпитера

В 2011 году с мыса Канаверал стартовал спутник «Джуно». Спустя пять лет он добрался до Юпитера, крупнейшей планеты Солнечной системы. По пути «Джуно» установил рекорд, став самым быстрым объектом, созданным человеком. Но его главная задача в другом: исследовать атмосферу Юпитера и попытаться понять, что скрывается под его облаками.

3. Европа долетела до Марса

В прошлом году относительно успешно прошел первый этап миссии «Экзомарс» Европейского космического агентства (ЕКА). В марте 2016 года к Марсу отправились два аппарата — «Скиапарелли» и Trace Gas Orbiter. Первый должен был мягко сесть на поверхность, а второй — выйти на орбиту планеты.

В октябре во время посадки в «Скиапарелли» произошла ошибка (он решил, что находится ниже уровня поверхности), и посадочный модуль разбился. Но Trace Gas Orbiter штатно вышел на орбиту, и это главное — аппарат будет обеспечивать связь с марсоходом, который сядет на планету в 2021 году. Пока же он ищет метан в атмосфере Марса. В ЕКА говорят, что первый этап миссии удался на 96 процентов.

4. «Розетта» упала на комету Чурюмова-Герасименко

В конце сентября завершилась миссия «Розетта»: космический аппарат, который девять лет летел к комете Чурюмова-Герасименко, а затем два года изучал ее, разбился о ее поверхность.

Но это не печальная новость: падение было спланированным. Дело в том, что комета начала удаляться от Солнца (и «Розетта» вместе с ней), энергии для приборов космического аппарата стало не хватать, и его дальнейшая работа была бы осложнена.

Во время крушения «Розетта» передала дополнительные данные о комете, а на прощание сделала серию фотографий с нескольких метров от поверхности. После столкновения антенна аппарата перестала указывать на Землю, и мы не знаем, осталась ли «Розетта» на поверхности или отскочила и улетела в космос.

Через две недели после завершения миссии умер астроном Клим Чурюмов, который вместе со своей коллегой Светланой Герасименко в 1960-х открыл эту комету.

5. Зафиксированы гравитационные волны

В феврале 2016 года ученые объявили, что им удалось зафиксировать гравитационные волны. Их существование предсказал еще Альберт Эйнштейн, но экспериментально доказать их существование получилось только в прошлом году.

Гравитационные волны — это возмущения пространства-времени, возникающие при движении массивных объектов. Например, в данном случае речь идет о слиянии двух черных дыр: одна из них была массой как 36 Солнц, а другая — как 29 Солнц.

Правда, до Земли эти волны дошли в таком слабом виде, что пришлось построить невероятно точные детекторы, защищенные от других вибраций.

Звучат гравитационные волны так:

6. Найдена ближайшая планета земного типа

Европейская организация астрономических исследований в Южном полушарии обнаружила, что вокруг звезды Проксима Центавра вращается планета земного типа Проксима b.

Обнаруженная планета расположена в обитаемой зоне звезды, а это значит, что на ее поверхности может быть вода в жидком виде. Есть ли на планете атмосфера и тем более условия для жизни, пока неизвестно.

Проксима Центавра расположена в звездной системе альфа Центавра — ближайшей к Солнцу. До звезды всего 4,25 светового года.

Юрий Мильнер, Стивен Хокинг и Марк Цукерберг планируют отправить к альфе Центавра мини-спутники весом несколько граммов, которые будут разгоняться лучом лазера с Земли (пока такой технологии не существует). Ожидается, что до соседней звездной системы спутники будут добираться за 24 года.

7. Со странно мерцающей звездой ничего не понятно

В 2015 году обсерватория Кеплер обнаружила, что звезда KIC 8 462 852 в 1480 световых годах от Земли очень странно мерцает. Время от времени яркость звезды (ее стали называть Табби) резко падает, причем это невозможно объяснить, например, прохождением планеты рядом с ней.

Тогда появилась фантастическая теория: возможно, инопланетяне построили гигантскую конструкцию, которая вращается вокруг звезды и собирает ее энергию (такие конструкции называют сферой Дайсона; они существуют лишь в теории и фантастике).

За 2016 год ситуация с Табби стала только запутаннее. Во-первых, ученые нашли еще одно правдоподобное объяснение происходящему — прохождение перед звездой большого количества комет.

Во-вторых, оказалось, что Табби аномально сильно тускнеет с течением времени (помимо резкого падения яркости время от времени). За 3,5 года наблюдений яркость снизилась на три процента — это очень много. За последние 100 лет светимость звезды уменьшилась на 20 процентов.

В-третьих, в сентябре 2016-го астрофизики нашли еще одну странную звезду EPIC 204 278 916; ее яркость периодически снижается более чем наполовину. Объяснить поведение этого небесного тела чуть проще — звезда молодая, вокруг нее могут быть уплотнения из газа и пыли, которые закрывают ее от наблюдателя. Тем не менее, что на самом деле происходит с EPIC 204 278 916 и KIC 8 462 852, пока неясно.

P. S. «Мы живем, пока мы работаем, летаем. На диван лег… И кирдык»

В 2016 году в Сети появилось видео, сделанное внутри корабля «Союз ТМА-16М» во время полета к МКС в марте 2015-го. В нем летели космонавты Геннадий Падалка и Михаил Корниенко, а также астронавт NASA Скотт Келли.

Падалка и Корниенко в полете начали откровенный разговор: о времени, которое им предстоит провести на орбите (Корниенко и Келли пробыли на МКС год), об отношении к полетам и о смысле жизни: «Мы живем, пока мы работаем, летаем. На диван лег… И кирдык».

Ролики, содержащие этот фрагмент, активно удаляют с YouTube, и очень зря: один этот разговор лучше всех официальных фото и видео вместе взятых показывает, что космос — это не только эйфория от невесомости и восхитительного вида на Землю в иллюминаторе, но и тяжелый труд. Что космонавты — это нормальные люди со своими проблемами и переживаниями.