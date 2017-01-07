В Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла России 1 7.01.2017, 18:26

Мевлют Мерт Алтынташ

Фото: Burhan Ozbilici/AP

Четверо из них – курсанты полицейской школы.

По требованию прокуратуры Измира арестованы пять подозреваемых в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова. Четверо из них – курсанты полицейской школы полиции, в которой обучался и сам преступник – Мевлют Алтынташ. Это – Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиоглу, пишет РБК.

Пятый – некий Сулейман Эрген, которого полиция называет активистом организации мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена. Он, по версии следствия, курировал оппозиционно настроенных курсантов.

Ранее МВД Турции сообщало о том, что убийство Карлова не было спонтанным преступлением, которое совершил одиночка. Полицейские выяснили, что нападение было хорошо спланировано.

Напомним, что Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря, когда он открывал выставку в Центре современного искусства. Он произносил речь, когда бывший полицейский Мевлют Алтынташ несколько раз выстрелил ему в спину. От полученных ранений посол России в Турции скончался.