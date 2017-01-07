Виталий Гайдучик: Счастлив оказаться в Греции 7.01.2017, 18:37

Белорусский защитник «Астераса» прокомментировал свой переход в состав греческой команды.

«Я очень счастлив оказаться в Греции. Переговоры шли стремительно и профессионально. «Астерас» стремится в Европу, и я здесь для того, чтобы помочь команде преуспеть в этом направлении. Знаю, что она уже играла в Лиге Европы. Общался по поводу Греции с Горбуновым и Багой, которые выступают за «Атромитос». Они сказали лучшие слова об «Астерасе».

Я очень хорошо знаю украинского защитника Евгения Селина, который уже выступает в этой команде. Говорил с ним о переходе. Он мне одним из первых помог в Греции. Очень важно, что мы говорим на одном языке.

Я не могу сказать о своих положительных качествах — увидите сами. В своем чемпионате и Лиге чемпионов я столкнулся с серьезными соперниками. Могу охарактеризовать себя как защитник, который всегда сохраняет самообладание в игре», — цитирует Виталия Гайдучика «Прессбол».