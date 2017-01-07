Болельщика не пустили на хоккей в свитере с «Погоней»
- 7.01.2017, 19:26
Молодой человек пытался попасть на матч минского «Динамо» с московским ЦСКА.
Пользователь Твиттера Pozer сообщил, что охрана «Чижовка -Арены» не пустила его на хоккейный матч «Динамо-Минск - ЦСКА» из-за того, что на его свитере было изображение с «Погоней», передает «Радыё Свабода».
Сначала охрана якобы даже предлагала вывернуть свитер наизнанку, однако потом, опасаясь, что, зайдя на матч, молодой человек снова наденет «Погоней» наружу, решила не пускать.
Поехал на хоккей в байке от лстр - не пустили))))@Motolko @belamova @VKL_Vitayt— Pozer (@BrichkaGhetto) 7 января 2017 г.