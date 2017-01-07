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Болельщика не пустили на хоккей в свитере с «Погоней»

  • 7.01.2017, 19:26

Молодой человек пытался попасть на матч минского «Динамо» с московским ЦСКА.

Пользователь Твиттера Pozer сообщил, что охрана «Чижовка -Арены» не пустила его на хоккейный матч «Динамо-Минск - ЦСКА» из-за того, что на его свитере было изображение с «Погоней», передает «Радыё Свабода».

Сначала охрана якобы даже предлагала вывернуть свитер наизнанку, однако потом, опасаясь, что, зайдя на матч, молодой человек снова наденет «Погоней» наружу, решила не пускать.


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