Как правильно завести машину в мороз 7.01.2017, 19:34

Несколько советов о том, что делать и как избежать негативных влияний низких температур на ресурс автомобиля.

Зима, видимо, решила отыграться и проверить на прочность автомобили и запас нервов белорусских автомобилистов. Уже на этой неделе синоптики предупреждают о сильных морозах. Опытные автовладельцы, кто хоть раз сталкивался морозным утром с оцепеневшей от холода машиной, знают, что готовиться к морозам нужно заранее и всегда держат в голове несколько хитростей по быстрому запуску автомобиля, пишет vkurier.by.

Холодный пуск двигателя зимой требует более бережного подхода. Госавтоинспекция Брестской области советует, что делать и как избежать негативных влияний низких температур на ресурс автомобиля.

1. Прогреть аккумулятор

Именно аккумулятор чаще всего становится виновником всех утренних бед автомобилиста. Специалисты советуют в экстремальных температурных условиях перед пуском двигателя прогреть аккумулятор. Для этого достаточно на 10-20 секунд включить дальний свет. Такое нехитрое действие позволит избежать резкой нагрузки на батарею и продлит срок ее жизни.

2. Выжать сцепление

Выжатая во время пуска двигателя педаль сцепления избавит стартер (которому и так несладко) от необходимости проворачивать ведомый диск и валы в замерзшей коробке. После того, как машина завелась, потерпите еще минуту и лишь после этого плавно отпустите сцепление.

3. Два поворота

Зимой особенное значение принимает правило «двух поворотов». Вставляете ключ в замок, поворачиваете один раз до загорания ламп на приборной панели, ждете пару секунд. В это время бортовая электроника на современных автомобилях проводит диагностику, а также включается бензонасос. Только после этого доверните ключ и попробуйте завестись.

4. Не убейте стартер!

Запомните: крутить стартер дольше 10-15 секунд — значит рискнуть его здоровьем. Лучше заводиться в несколько заходов.

5. Не глушитесь сразу

В морозы на состоянии любого автомобиля особенно негативно отражаются короткие поездки. Если вам нужно передвинуть авто на 5 метров — лучше толкайте. После холодного пуска необходимо дать любому двигателю прогреться (лучше — на ходу) прежде, чем глушить его. В противном случае второй раз завестись может не получиться.

6. Прогрев

Прогревать или нет? Это вечная тема для споров среди специалистов автомобильного мира. В некоторых странах (например, в Германии) прогрев двигателя и вовсе запрещен законом. Из соображений экологии.

В этом вопросе стоит придерживаться «золотой» середины. Для стабилизации смазочной и топливной систем и для минимизации числа «сухих трений» (загустевшее масло не справляется со своими обязанностями) хорошо бы постоять заведенным 2-3 минуты. Затем начать движение, но пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, избегать резких разгонов и езды на высоких оборотах.

Первые несколько минут после холодного пуска двигатель будет работать в режиме прогрева на повышенных оборотах холостого хода, которые за пару минут опустятся до нормальных значений. Это не неисправность, как думают многие начинающие водители.

7. Профилактика

Самый верный способ обеспечить себе спокойную зиму — заранее подготовить к ней свой автомобиль. Лучше еще осенью поменять масло и все три фильтра (масляный, воздушный, топливный). Специалисты советуют при смене масла обращать внимание на вязкостные характеристики, которые обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.

При малейших сомнениях стоит изучить советы производителя вашего автомобиля или обратиться в квалифицированную мастерскую, где вам к тому же проверят и при необходимости заменят остальные жидкости — антифриз и омыватель для стекол. Не лишним было бы измерить уровень и плотность электролита в аккумуляторе, проверить зарядку генератора и натяжение его ремня, а также диагностировать свечи и высоковольтные провода.