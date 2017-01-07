Игорь Эйдман: Самая большая мировая угроза 2017 года – это расползание путинизма 7 7.01.2017, 19:50

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Президент РФ и западные правые «идеологически мотивированы» сотрудничать на международной арене.

Президента России Владимира Путина с западной ультраправой волной объединяет стремление обратить историю вспять, сказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман в интервью немецкому изданию Focus (перевод – gordonua.com).

Он отметил, что глава России и западные правые «идеологически мотивированы» сотрудничать на международной арене. По словам Эйдмана, «расползание путинизма», то есть приход к власти в ведущих европейских странах ультраправых и «других пропутинских сил», является самой большой мировой угрозой 2017 года.

Социолог добавил, что «путинские власти» активно вмешиваются в выборы в разных странах. По его словам, главная тактическая задача Кремля – «убрать» канцлера Германии Ангелу Меркель, так как ее критичная по отношению к Путину позиция является ключевой для формирования политики Евросоюза. Эйдман отметил, что если на выборах в Германии в 2017 году «удастся торпедировать» Меркель, скорее всего, антироссийские санкции будут сняты, а политика ЕС по отношению к России кардинально изменится.

В Германии осенью 2017 года состоятся парламентские выборы. Партия, победившая на выборах, получит пост канцлера. Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии с 2005 года, заявила, что примет участие в выборах. Участвовать в выборах также собирается глава Европарламента Мартин Шульц.