Убийца настоятельницы монастыря была ее крестной дочерью 5 7.01.2017, 20:27

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Фото Светланы КУРЕЙЧИК

Игуменья Cвято-Ксениевского женского монастыря матушка Василиса была убита в деревне Барань Борисовского района в четверг.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области, по факту убийства игуменьи возбуждено дело. В отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза, пишет nn.by.

По информации Борисовской епархии Белорусской православной церкви, в нападении на игуменью Свято-Ксениевского женского монастыря матушку Василису подозревается 29-летняя гражданка Беларуси, уроженка Казахстана, которая живет при монастыре. Ее временно приютили там, желая помочь в решении жизненных проблем. «На протяжении ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка», - сообщила пресс-служба епархии.

Как говорят жители Барани, подозреваемая была крестной дочерью игуменьи.

Прощание с покойной состоится 8 января.

Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области (Украина). Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро–Павловского собора Минска, после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря. В 2002 году приняла иноческий постриг, в 2004 — монашеский. С 2004 года была игуменьей женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.