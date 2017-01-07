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Видеофакт: массовка строем возвращалась с турнира на приз Лукашенко

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  • 7.01.2017, 20:35
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Сегодня на «Чижовка-Арене» прошел очередной матч «рождественского турнира».

7 января на «Чижовка-Арене» прошел матч за 3-е место рождественского турнира по хоккею на приз Лукашенко между сборными ОАЭ и Словакии. О том, что происходило после матча на ближайших остановках, можно судить из следующих видеороликов, пишет «Салідарнасць».

Как ранее сообщал сайт charter97.org, студентам предлагали списать «хвосты» за создание массовки на хоккее.


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