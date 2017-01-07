Дарья Домрачева заняла 34-е место в гонке преследования в Оберхофе 16 7.01.2017, 20:43

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Дарья Домрачева

Фото: Reuters

Белорусская биатлонистка второй раз после рождения дочери вышла на лыжную трассу.

Известная белорусская спортсменка Дарья Домрачева заняла 34-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе. Гонка состоялась 7 января. Белорусская биатлонистка второй раз после рождения дочери вышла на лыжную трассу. Она стартовала с 36-й позиции и показала 7-й результат по скорости на трассе, но допустила целых 6 промахов на огневых рубежах, что не позволило ей занять высокое место в финишном протоколе, передает «Еврорадио».

Еще одна белоруска, Ирина Кривко, пришла на финиш 41-й и имела 8 штрафных кругов. Дарья Юркевич сделала 5 промахов на двух рубежах и снялась с дистанции, так как соперницы обошли ее на целый круг.

Победительницей гонки стала француженка Мари Дорен-Обер, на втором месте Габриэла Коукалова из Чехии, на третьем — финка Кайса Макяряйнен.

8 января в Оберхофе пройдет гонка с массовым стартом, в которой примут участие и белорусские спортсменки.