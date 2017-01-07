закрыть
8 января 2017, воскресенье, 0:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по «церковному делу»

2
  • 7.01.2017, 20:52
  • 5,233
Виктор Янукович
Фото: Reuters

Беглый экс-президент Украины и бывший министр МВД незаконно лишили свободы секретаря митрополита.

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко, сообщает сайт nv.ua.

В частности, суд 3 января по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции.

Следователь ГПУ сообщил, что подозреваемые скрываются от следствия и суда.

По мнению следователя, чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.


Мнение

Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
АЭС в Беларуси - политический проект
АЭС в Беларуси - политический проект Андрей Ожаровский


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле