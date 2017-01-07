Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по «церковному делу» 2 7.01.2017, 20:52

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Виктор Янукович

Фото: Reuters

Беглый экс-президент Украины и бывший министр МВД незаконно лишили свободы секретаря митрополита.

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко, сообщает сайт nv.ua.

В частности, суд 3 января по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции.

Следователь ГПУ сообщил, что подозреваемые скрываются от следствия и суда.

По мнению следователя, чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.