Клинцевич: Россия обязательно ответит на размещение военной техники США в Европе 39 7.01.2017, 21:13

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Вчера в немецком городе Бремерхафене началась переброска военной техники бронетанковой бригады США.

Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Интерфакс».

Комментируя информацию о том, что в порту Германии началась разгрузка американской бронетанковой бригады, он заявил, что такой шаг является «вызывающим, наглым и демонстративным».

«США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует. Причем по всему периметру наших границ с Польшей и странами Балтии, где будет размещена прибывшая из-за океана военная техника», — отметил он.

Клинцевич не сомневается, что Россия сможет обеспечить свою безопасность.

«В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку», — добавил он.