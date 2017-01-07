Клинцевич: Россия обязательно ответит на размещение военной техники США в Европе

Клинцевич: Россия обязательно ответит на размещение военной техники США в Европе39
- 7.01.2017, 21:13
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Вчера в немецком городе Бремерхафене началась переброска военной техники бронетанковой бригады США.
Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Интерфакс».
Комментируя информацию о том, что в порту Германии началась разгрузка американской бронетанковой бригады, он заявил, что такой шаг является «вызывающим, наглым и демонстративным».
«США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует. Причем по всему периметру наших границ с Польшей и странами Балтии, где будет размещена прибывшая из-за океана военная техника», — отметил он.
Клинцевич не сомневается, что Россия сможет обеспечить свою безопасность.
«В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку», — добавил он.