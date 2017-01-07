Олег Трусов: За белорусский язык нужно бороться 11 7.01.2017, 21:18

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Необходимо добиваться обязательного присутствия на упаковках товаров информации по-белорусски.

Председатель «Таварыства беларускай мовы» Олег Трусов не удивлен, что в новой редакции Закона о правах потребителей нет пункта об обязательном присутствии на упаковке товаров информации на белорусском языке, передает «Радыё Свабода».

Он призывает белорусов не сидеть на диванах и ныть, а купить конверты и отправить письма в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также в «палату представителей» с требованием информации о товарах на белорусском языке.

«Если таких писем будет сто, а лучше - тысяча, мы победим. В свое время мы собрали 55 тысяч подписей за белорусский язык в электричках. И мы выиграли, до сих пор оповещения в электричках звучат по-белорусски. Если будет одна тысяча индивидуальных обращений - мы тоже выиграем.

Согласно всем документам Евразийского экономического союза, согласно Таможенному кодексу, Техническому регламенту ЕАЭС нам не возбраняется писать по-белорусски. У нас два государственных языка. Просто за белорусский язык надо бороться. Не все так мрачно, пока что в парламент направлен только проект закона. Активно пишите обращения, возмущайтесь, и все еще можно изменить», - считает Олег Трусов.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли на днях направило проект Закона о правах потребителей в «палату представителей». Когда его обсуждение включат в повестку дня, пока неизвестно. Пункта об обязательном размещении информации о товаре на белорусском языке там нет. Как сообщил министерский чиновник, вопрос о белорусском языке обсуждался на заседаниях общественно-консультационного совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, а также на заседании рабочей группы, которая была создана при Национальном центре законодательства и правовых исследований. Но предложение не поддержали.

Значительная часть белорусской продукции импортируется в страны Евразийского экономического союза - Россию, Казахстан, Армению. Технический регламент Евразийского экономического союза предписывает: «Нанесенная в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть выполнена на русском языке и государственном языке государства - члена Таможенного союза».

Потребители уже заметили, что на многих белорусских товарах информация размещена на казахском языке, так как в Казахстане только один государственный язык. Один государственный язык, кстати, и во всех остальных государствах - членах ЕАЭС, кроме Беларуси, которая имеет два государственных языка, замечает координатор общественной инициативы «Справаводства па-беларуску» Игорь Случак:

«Даже на фоне ЕАЭС Беларусь выглядит не совсем полноценной страной, ведь мы единственное государство, язык титульной нации которой на товарах почти не используется. Это, по моему мнению, вредит нашему международному имиджу.

Нам необходимо добиться, чтобы белорусский язык все же был на этикетках, чтобы показать, что Беларусь - это независимое государство, в котором есть свой язык, что мы - не часть какого-то другого государства.

В Эстонии, которая является членом Евросоюза, один миллион жителей, но все документы ЕС есть и на эстонском языке. И это свидетельствует об уважении ко всем членам Евросоюза.

Я считаю, к продвижению нашего языка, к рассмотрению этого законопроекта должно присоединиться и Министерство иностранных дел Беларуси, чтобы повышать престиж Беларуси и на международном уровне. Чтобы другие потребители наших товаров видели, что у нас есть свой язык и он отличается от русского, что мы - суверенное государство».

Председатель ТБМ Олег Трусов в пользу белорусского языка на товарах белорусского производства приводит еще один аргумент:

«Я вообще обратился к министру сельского хозяйства и продовольствия Михаилу Русому, который жаловался, что в России подделывают белорусскую молочную продукцию, сыры. Я ему предложил: «Если хотите, чтобы не подделывали нашу продукцию, пишите большими буквами на белорусском языке, так как в русском языке нет наших букв "І","Ў". Свое письмо я послал в cовет министров и теперь жду ответа.

Более того, если россияне увидят надписи на продуктах по-белорусски, они будут убеждены на 100%, что это не подделка, и купят в первую очередь».