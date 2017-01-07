Александра Герасименя: На диете не сижу - ем все, что хочу 2 7.01.2017, 21:26

54,548

Александра Герасименя

Известная белорусская спортсменка и ее жених рассказали школьникам о своей жизни и поучили их плавать.

Чемпионка мира и Европы по плаванию, олимпийский призер Александра Герасименя на православное Рождество приехала в Гомель, где встретилась со школьниками и провела для них мастер-класс. Знаменитую белорусскую спортсменку принимали в средней школе №67, пишет kp.by.

- Дата оказалась случайной, и для наших детей это стало чудесным рождественским подарком. Всегда полезно узнать историю успеха любого человека. И перед нами пример чудесной пловчихи, одной из самых красивых женщин Олимпиады. Прекрасно, что Александра всегда открыта и сама идет навстречу, мы подхватили эту возможность, - рассказал директор Владимир Паращенко. Кстати, школа №67 - самая большая в Гомельской области, здесь учатся почти две тысячи детей, а ученики спортивных классов показывают высокие результаты в соревнованиях.

Интересно, что первым спортсменку в Гомель пригласил папа одного из учеников Андрей Стрижак. Он заметил на странице Александры в «Фейсбуке» сообщение о том, что она рада посетить школы и ждет приглашений. Вскоре отписалась - на Рождество может быть в Гомеле. И, видимо, неслучайно в этот семейный праздник чемпионка запланировала визит в Гомель, ведь отсюда родом ее жених, чемпион Европы по плаванию и рекордсмен Беларуси Евгений Цуркин. Инициативу поддержала школа и Управление спорта и туризма.

Александра призналась, что получила много положительных эмоций

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Отвечая на вопросы школьников, их родителей и учителей, Александра рассказала, что она не была отличницей, но училась хорошо, и считает, что образование нужно даже чемпиону, ведь рано или поздно спорт оканчивается.

СШ №67 - самая большая в Гомельской области

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Когда Александру спросили, как она отдыхает и любит ли плавать на море, на этот вопрос она попросила ответить своего жениха. Евгений рассказал:

- Все время лежит на пляже и иногда подходит к воде помочить ноги.

Сама спортсменка призналась, что в реках и других водоемах с мутной водой не может плавать с детства.

Спортсменку спрашивали о тренировках и отдыхе

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Александра отметила, что получила много положительных эмоций на встрече:

- Когда есть возможность, я посещаю школы, уже ездила во многие города и городские поселки. И чем меньше поселок, тем люди более радушные и приветливые, ведь их не балуют вниманием. Было много приглашений до Олимпийских игр, но я пообещала отправиться в поездки после Олимпиады и поэтому бросила клич: пожалуйста, зовите, я с удовольствием приеду.

...а на память вручили кружку и картину

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Недавно Александра праздновала свой 31-й день рождения - она родилась в канун Нового года, 31 декабря:

- В этот раз не совсем удалось отпраздновать, домой я приехала только к восьми вечера и уже не могла ничего приготовить. Но благодаря маме отметили день рождения и Новый год - тихо, спокойно, без мишуры, в кругу семьи,. Подарили разное - все, что я заказывала. А Женя подарил теплый костюм-комбинезон с капюшоном, ведь я всегда мерзну. Теперь я его с удовольствием ношу.

Александра раздала автографы всем желающим

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Александра любит работать на кухне сама, и благодаря плотному графику научилась готовить быстро и вкусно:

- Очень люблю макароны, поэтому, если есть время и хочется себя побаловать, я готовлю карбонаре. На диете не сижу - ем все, что хочу. Мне повезло, что я не люблю фаст-фуд, нравится здоровая пища: овощи, фрукты, а хороший кусок мяса я съем с гораздо большим удовольствием, чем гамбургер!

В планах на 2017 год - чемпионат мира в Будапеште, развитие Клуба плавания:

- Ну и личная жизнь. Хотелось бы уже утвердиться в этом плане!

...и отправилась в бассейн

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Александре вручили сувениры в память о встрече - кружку с логотипом школы и рисунок одного из учеников. А после раздачи автографов чемпионка отправилась в бассейн, чтобы показать детям мастер-класс. Александра взяла на себя девочек, а с мальчиками в воде занимался Евгений.

Смотря, как звезды около часа отдавали себя детям на тренировке, работники школы шептались: молодцы, не на пять минут приехали!