В Кот-д'Ивуаре военные захватили несколько городов и министра обороны 5 7.01.2017, 21:31

Военные африканской страны взбунтовались из-за низких зарплат.

В африканской стране Кот-д'Ивуар военные захватили несколько городов, а затем и министра обороны, который прибыл для переговоров. Предположительно, протесты охватили несколько военных баз из-за недовольства служащими оплатой труда, передает Reuters (перевод – newsru.com). О политических требованиях не сообщается.

Министр обороны Кот-д'Ивуара Алайн-Ричард Донвахи направился в субботу утром в город Буаке, чтобы попытаться урегулировать обстановку в связи с мятежом демобилизованных военнослужащих, однако его точное местонахождение на данный момент неизвестно.

Утром в субботу группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке. Бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корхого. По информации очевидцев, военнослужащие хорошо вооружены, они взяли под контроль некоторые дороги. Силы безопасности покинули населенные пункты, где произошли беспорядки, местные жители стараются не выходить на улицы.

Министерство обороны страны обратилось к замешанным в бунте в Буаке действующим солдатам с призывом прекратить выступление и вернуться в казармы. "Солдат попросили сохранять спокойствие и вернуться в казармы", - сказал министр обороны Алайн-Ричард Донвахи в специальном телевизионном обращении.

Донвахи лично выехал в мятежный город для переговоров - и пропал. РИА "Новости" со ссылкой на сообщение AFP передает, что местоположение Донвахи неизвестно. Об этом французскому агентству сообщил представитель оборонного ведомства.

AFP сообщает, что захват Буаке сопровождался пулеметными очередями, звучали выстрелы из тяжелого оружия. Мятежники установили блокпосты минимум у двух въездов в город.