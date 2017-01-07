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Минское «Динамо» проиграло московскому ЦСКА

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  • 7.01.2017, 21:48

Это второе подряд поражение «зубров» в чемпионате КХЛ.

Минское «Динамо» проиграло дома московскому ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1), пишет tut.by.

Минчане уверенно начали матч, повели в счете после шайбы Александра Павловича, но не смогли сдержать натиск гостей.

В середине второго периода в течение 25 секунд отличились Кирилл Петров и воспользовавшийся ошибкой Бена Скривенса Иван Телегин. А в конце встречи Максим Мамин установил окончательный счет — 1:3.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Лисовец — Шинкевич, Комаров — Волков — Карабань; Граньяни — Коробов, Павлович (К) — Палушай — Петтерссон; Готовец — Граборенко, Гаврус — Ковыршин (А) — Матерухин; Кулаков (А) — Стась — Степанов; Хенкель.

ЦСКА: Фаст (Сорокин); Блажиевский — Кутузов, Кугрышев — Попов — Петров; Денисов (К) — Ожиганов, Плэтт — Скотт — Муршак (А); Науменков — Сергеев, Кузьменко — Светлаков — Мамин; Телегин — Основин — Андронов (А); Пивцакин, Ворошило.

фото: tut.by

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