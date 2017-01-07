БелЖД скрывает поломку поездов «Штадлер»? 11 7.01.2017, 22:04

Сегодня утром поезда «Штадлер» по маршруту Гомель – Минск из-за поломки простоял 40 минут под Руденском.

Об этом сайту charter97.org сообщил в письме читатель.

Вечером обратно поезд тоже не смог выехать из Минска, пассажиров пересадили в другой, но и он заводился 20 минут. В результате - опоздание на полчаса.

«Естественно, ничего не объясняли, никаких извинений за причиненные неудобства. Интересно, а почему собранные в Швейцарии и Польше «Штадлеры» не глохнут, а, наоборот, успешно ездят и в больший мороз, и в снежные заносы, да и людям объясняют, что произошло, пишут информацию на табло, а БелЖД молчит, на сайте ничего...?», - удивляется читатель.