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Bentley представила самый мощный спорткар

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  • 7.01.2017, 22:17

Новинка признана самой быстрой в истории автопроизводителя.

Британская компания Bentley Motors официально представила свой самый мощный автомобиль - спорткар Bentley Continental Supersports, оснащенный 700-сильным двигателем, пишет korresondent.net.

Новая модель укомплектована модернизированным двигателем 6.0 W12, который в состоянии генерировать 700 л.с. и 1 017 Нм крутящего момента.

До 100 километров в час купейная версия автомобиля разгоняется за 3,5 секунды. При этом ее максимальная скорость составляет 209 км/час.

Для кабриолета показатели несколько ниже - максимальная скорость составляет 205 км/час, а разгон до 100 км происходит за 3,7 секунды.

Автомобиль также оснащен 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, системой векторизации крутящего момента и системой контроля тяги.

Покупателю будут предложены три варианта отделки модели. Кроме того, внутри салона будет находиться спортивное рулевое колесо, сидения, отделанные высококачественной кожей и новый селектор коробки переключения передач.

В настоящее время производитель не разглашает стоимость нового суперкара. Однако уже очевидно, что цена на автомобиль будет очень высокой.


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