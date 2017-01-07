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Максим Березинский: Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», респект хоккеистам, которые отказались от этой показухи

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  • 7.01.2017, 22:36
Максим Березинский

Участие в турнире с Лукашенко позорит профессиональных спортсменов.

Руководитель tribuna.com Максим Березинский поделился мнением об участии действующих хоккеистов в команде Лукашенко, которая победила в финале Рождественского турнира.

«Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», хочется высказать респект тем хоккеистам, которые все же отказались от участия в этой показухе. Наверняка такие ребята тоже еще остались в нашей стране», – написал Березинский в статусах на tribuna.com.


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