Максим Березинский: Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», респект хоккеистам, которые отказались от этой показухи 8 7.01.2017, 22:36

Максим Березинский

Участие в турнире с Лукашенко позорит профессиональных спортсменов.

Руководитель tribuna.com Максим Березинский поделился мнением об участии действующих хоккеистов в команде Лукашенко, которая победила в финале Рождественского турнира.

«Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», хочется высказать респект тем хоккеистам, которые все же отказались от участия в этой показухе. Наверняка такие ребята тоже еще остались в нашей стране», – написал Березинский в статусах на tribuna.com.