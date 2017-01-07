Максим Березинский: Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», респект хоккеистам, которые отказались от этой показухи

Максим Березинский: Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», респект хоккеистам, которые отказались от этой показухи8
- 7.01.2017, 22:36
Участие в турнире с Лукашенко позорит профессиональных спортсменов.
Руководитель tribuna.com Максим Березинский поделился мнением об участии действующих хоккеистов в команде Лукашенко, которая победила в финале Рождественского турнира.
«Глядя на шапито в «Чижовка-Арене», хочется высказать респект тем хоккеистам, которые все же отказались от участия в этой показухе. Наверняка такие ребята тоже еще остались в нашей стране», – написал Березинский в статусах на tribuna.com.