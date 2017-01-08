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Роналду показал четвертый «Золотой мяч»

  • 8.01.2017, 8:14
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КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
ФОТО: GETTY IMAGES

Трофей лучшему футболисту вручил бывший футболист «Реала», а ныне почетный президент клуба Франсиско Хенто.

В субботу в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» перед стартовым свистком поединка 17-го тура Примеры между «Реалом» и «Гранадой» состоялась небольшая церемония вручения форварду королевского клуба Криштиану Роналду четвертого «Золотого мяча», пишут naviny.by.

Почетный трофей лучшему футболисту мира по версии журнала «Франс футбол» вручил бывший футболист «Реала», а ныне почетный президент клуба Франсиско Хенто.


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