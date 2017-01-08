Соль и алкоголь как основа госбюджета 4 8.01.2017, 8:23

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В Минской области по платежам в бюджет лидируют «Беларуськалий» и два крупных спиртзавода.

В консолидированный бюджет Минской области за 11 месяцев 2016 года поступило 2.238,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет — 591,7 млн рублей, в местные бюджеты — 1.646,6 млн рублей, сообщает пресс-центр Министерства по налогам и сборам, сообщает БелаПАН.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу — 559,3 млн рублей, или 25% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) — 418,9 млн рублей (18,7%), налогу на добавленную стоимость — 214,1 млн рублей (9,6%), налогу на прибыль — 199,1 млн рублей (8,9%), налогу на недвижимость — 132,9 млн рублей (5,9%) и акцизам — 132,8 млн рублей (5,9%).

В формировании бюджета Минской области в январе—ноябре 2016 года участвовали более 826 тысяч плательщиков, в том числе более 33 тысяч организаций, более 36 тысяч индивидуальных предпринимателей и свыше 756 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.

За январь—ноябрь налоговые платежи бюджетообразующих организаций Минской области составили 34,9% в доходах консолидированного бюджета области.

Ежемесячный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности установлен за 46 крупными организациями Минской области. Так, в январе—ноябре 2016 года ими уплачено 620,4 млн рублей.

Лидирующие позиции занимают ОАО "Беларуськалий" — 16,7% в общих поступлениях по области, СООО "Малиновщизненский спиртоводочный завод "Аквадив" — 3,2%, ООО "Завод Бульбашъ" — 3%, ИООО "РН — Запад" — 2,6%, РУП "Белтаможсервис" — 1,6%.