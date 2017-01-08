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В Бразилии старушка молилась эльфу из «Властелина колец»

  • 8.01.2017, 8:34
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Пожилая дама перепутала фигурку Элронда со святым Антонием.

Жительница Бразилии Габриела Брандао на своей странице в Facebook рассказала историю о прабабушке своей дочери, которую она назвала "самым смешным открытием 2016 года" (перевод – gordonua.com).

По словам Брандао, пожилая женщина перепутала фигурку святого Антония с властелином эльфов Элрондом из романа английского писателя Джона Толкиена "Властелин колец" и каждый день возносила ему свои молитвы.

Пожилая женщина приняла Элронда за святого Антония

Женщина отметила, что непонятно, откуда у пожилой женщины взялась фигурка владыки эльфов. Подобные фигурки можно купить на eBay за €7, однако вряд ли бабушка сделала это самостоятельно.


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