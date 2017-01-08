Обама – Трампу: Мы находимся в одной команде, а Путин в нее не входит 2 8.01.2017, 8:44

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Барак Обама

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Президент США Барак Обама считает, что россияне «хотели вмешаться и вмешались» в президентские выборы в Америке.

Об этом он рассказал в интервью ABC, которое выйдет в эфир 8 января (перевод – gordonua.com).

Барак Обама отметил, что его беспокоит позиция некоторых представителей Республиканской партии, которые больше доверяют президенту РФ Владимиру Путину, чем своим согражданам-демократам. Такого быть не должно, подчеркнул Обама.

Он обратился к избранному президенту США Дональду Трампу и отметил, что они "находятся в одной команде", а Путин в нее не входит.

Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября, он вступит в должность 20 января 2017 года.

Республиканца критиковали за симпатию к Путину. Он неоднократно делал ему комплименты и допускал, что в случае избрания на пост главы США рассмотрит вопрос о признании аннексии Крыма.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране.

29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет-технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.

Трамп, комментируя новые санкции против РФ, отметил, что США "пора двигаться дальше". Он предположил, что за кибератаками на США может стоять не РФ, а "кто-то другой".

6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Руководители разведывательных ведомств представили его Трампу. Он заявил, что нужно "решительно пресечь и остановить" кибератаки.