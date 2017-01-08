Не стало одного старейших белорусов мира 1 8.01.2017, 8:54

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В США на 102 году жизни скончался один из старейших деятелей белорусской патриотической эмиграции Антон Шукелойть.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила исследователь истории белорусского эмиграции Наталья Гордиенко.

Антон Шукелойть был эмигрантом-старожилом, наряду с поэтом Михаилом Ковылем (оба разменяли 100 лет). Он имел богатую биографию. С начала учебы в Виленском университете в 1930-х был участником белорусских общественных организаций.

Во время войны Шукелойть был директором Минского исторического музея, о чем интересно сообщается в «Дневнике 1943-1947» Дмитрия Семенова, его сотрудника.

Антон Шукелойть был активным и в эмиграции. Член «Беларуска-амэрыканскага задзіночаньня» и бывший председатель его Нью-Йоркского отделения, член Белорусского института науки и искусства. Он участвовал в издании газеты «Беларус», входил в Раду БНР. Его жизнь является примером жизни преданного белорусскому делу человека.

Антон Шукелойть будет похоронен на белорусском кладбище в Ист-Брансуик.