Роковой год для Лукашенко 17 8.01.2017, 9:12

Смена власти в Беларуси — один из самых обсуждаемых экспертами сценариев.

К концу 2016 года белорусско-российские отношения достигли точки замерзания. Из множества появившихся за год конфликтов фактически не был разрешен ни один. Российское издание gazeta.ru собрало прогнозы развития отношений двух союзных стран в наступающем году.

К концу 2016 года политические отношения Минска и Москвы достигли рекордного похолодания. Причем ни в Москве, ни в Минске не видят перспектив и путей их улучшения. Обе стороны остались при своих обидах и не идут на компромиссы. В декабре Россия так и не согласилась ни на один белорусский вариант разрешения «нефтегазового кризиса», перенеся переговоры о поставках углеводородов на 2017 год. Минское руководство, в свою очередь, арестовало трех российских журналистов на своей территории, а правитель страны Лукашенко демонстративно проигнорировал саммиты ОДКБ и ЕАЭС , где Москва играет лидирующую роль.

Кремль требует от своего союзника «больше лояльности за те же деньги». Белорусский правитель между тем демонстрирует Кремлю: появились «красные линии», которые ему не стоит переходить, иначе кризис станет полноценным и острым.

«Для Лукашенко, видимо, опасения испортить отношения с Россией уже неактуальны. Они уже испорчены», - считает российское издание.

Зима близко

«Россия ждет, что Беларусь начнет выполнять ранее взятые обязательства по продаже интересных ей промышленных объектов. Это, как правило, доходные активы, — рассуждает эксперт аналитического проекта Belarus Security Blog Виктор Евмененко. — Белорусская власть на приватизацию прибыльных активов однозначно не пойдет, так как расценивает приватизацию как утрату власти, что поставит ее в более уязвимую позицию».

Беларусь требует снизить цены и увеличить поступление энергоресурсов, что необходимо для поддержания ее «экономической модели». Поэтому в 2017 году стоит ждать, что позиция Минска на переговорах с Россией будет только ужесточаться.

Впрочем, по мнению собеседника российского издания, несмотря на остроту конфликтов в экономической сфере, белорусская сторона продолжит заверять российскую сторону в любви и верности, а также проявлять жесты доброй воли — подобно выносу российского флага на Паралимпиаде или объявлению совместного траура по трагедиям в России.

В экономическом плане продолжится использование нефтегазовых аргументов, а спорные вопросы останутся в подвешенном состоянии. Уже известно, что за этот год Беларусь получит сокращенные объемы нефти, 18 млн тонн вместо обещанных 24 млн тонн. В следующем году, вероятно, будет то же самое.

Не станет лучше ситуация с доступом белорусской продукции на российский рынок. Создание единой службы сельхознадзора «союзного государства» уже отложено на неопределенный срок, так что претензии российских проверяющих органов к белорусским продуктам наверняка сохранятся. Официальный Минск в ответ может пойти на угрозы: заявить об отказе от создания новой военной базы России на территории Беларуси, а также от переориентации белорусского транзита на порты северо-запада России.

Дотаций и новых кредитов от Москвы Минск не получит. Сохранится только риторика белорусского руководства о «братских народах России и Беларуси».

«Гибридные» сценарии

Смена власти в Минске — один из самых обсуждаемых экспертным сообществом Беларуси сценариев. Вот декабрьские заголовки крупных белорусских СМИ: «Есть ли у Москвы силовой сценарий для Беларуси?», «В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти», «Дни Лукашенко сочтены».

Опасения, что Беларусь может стать следующим полем «гибридной войны», в белорусском обществе появились с 2014 года. Достаточно вспомнить, как быстро была изменена военная доктрина Беларуси, куда включили понятие «гибридная война».

Своего апогея обсуждение «гибридного» сценария в Беларуси достигло к концу 2016 года. На этот раз все началось с данных о том, что в 2017 году Министерство обороны России планирует отправить в Беларусь 4162 вагона с войсками и военными грузами. Эту цифру белорусские журналисты нашли в документации конкурсных торгов по воинским грузовым перевозкам в прямом международном железнодорожном сообщении для нужд Минобороны РФ. Новость шокировала белорусскую общественность, так как в 2015 и 2016 годах такого рода перевозки составили всего 125 и 50 вагонов соответственно.

С этого и началась активная полемика относительно того, осуществит ли Россия в отношении Беларуси силовой сценарий. Позднее ее подогрели как аресты пророссийски настроенных публицистов, так и отставки руководства администрации Лукашенко и перестановки в генштабе Белоруссии.

Как заявил 28 декабря координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, недавно спецслужбы показали Лукашенко документы, которые подтверждают существование в Кремле плана по отстранению правителя Беларуси от власти. Вот и началась зачистка в высших эшелонах. По этим данным, на саммит ЕАЭС Лукашенко не поехал по той же причине — чтобы не жать руку Путину.

«Очень многое в 2017 году будет зависеть от того, как станут развиваться события внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), амбициозного интеграционного проекта Кремля на постсоветском пространстве.

За два года существования этого союза никаких проблем у России (как лидера этого объединения) не возникало только с Арменией и Киргизией. С Казахстаном трения возникают, но пока не критичные. С Белорусью, однако, проблемы возникают постоянно, причем чаще всего — в формате скандала», - заключает российское издание.