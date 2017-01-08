Капремонт без капремонта 3 Евгений Владимиров, «Белгазета»

8.01.2017, 9:18

Как минские чиновники пытаются «шить семь шапок из одной овчины».

В начале ноября в доме N7 по столичной ул. Жудро начался капремонт. Казалось, жители 5-этажной «брежневки» постройки 1973г. должны были на радостях открывать бутылку шампанского, поскольку этого события они ждали 7 лет. Ведь, согласно перспективной программе капремонта жилфонда, разработанной РУП «Институт «Белжилпроект» на 2005-15гг., капремонт с модернизацией в их доме должен был начаться еще в 2009г., но из-за недостатка финансирования произошло заметное отставание от графика.

Вроде бы дождались, однако вместо благодарности коммунальщикам жители начали строчить на них коллективные жалобы - в администрацию президента, в районные администрацию и прокуратуру. Причина недовольства жителей - многочисленные нарушения, на их взгляд, допущенные со стороны КУП «ЖКХ 2» Фрунзенского района.

В соответствии с перечнем объектов капремонта жилфонда, в который дом попал после отставания от графика, работы должны были начаться в апреле 2016г. и продлиться до марта 2017г. Была указана и контрактная стоимость объекта - BYN584737,4. Жильцы неоднократно обращались в КУП «ЖКХ N2» и вышестоящие организации с просьбами объяснить причины задержки начала работ, на что получали простой ответ: разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД). Однако за последние 1,5 месяца событий произошло больше, чем за предыдущие 7 лет. В ноябре (хотя если верить информации на размещенном возле дома стенде - в октябре) неожиданно для жильцов с демонтажа и замены инженерных сетей начался долгожданный капремонт. Теперь главная задача жителей - добиться… приостановления работ.

Жители дома N7 по ул. Жудро убеждены, что местные власти, опрометчиво отказавшиеся от тепловой модернизации в их доме, тратят деньги госбюджета на подогрев улицы

Фото: Василий Семашко

Игры с ПСД

По убеждению актива дома, КУП «ЖКХ N2» были допущены многочисленные ошибки, связанные как с разработкой проектной документации, так и с нарушениями при организации и проведении работ по капремонту. В частности, перед началом работ не было проведено предусмотренных законодательством обязательных процедур: проведения собрания жильцов с информированием о порядке организации работ и их видах, объемах и сроках; оформления протокола собрания; предремонтного осмотра с составлением акта обследования; заключения договора на оказание услуг.

Но основная претензия актива дома заключается в том, что должностные лица безосновательно инициировали изменения в решение районной администрации, согласно которым проведение капремонта домов N7, 9, 11, 13 по ул. Жудро должно проходить без тепловой модернизации. Составители жалоб ссылаются на нарушения требований Жилищного кодекса, в которых указано, что необходимость тепловой модернизации определяется с учетом теплотехнических показателей и ограждающих конструкций в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

Но, как уверяют жильцы, на момент внесения изменений в решение администрации обследование строительных конструкций не проводилось, соответственно, отсутствовало заключение о сопротивлении теплопередаче наружных стен. Причиной же выбора видов и объемов работ, по мнению авторов писем, послужили не документально подтвержденные основания, а степень готовности ПСД. Свои выводы они подтверждают тем, что в ряде соседних домов (такой же серии и аналогичного года постройки), где ПСД была изготовлена, ремонт проводился с учетом тепловой реабилитации, остальные стали жертвами внесения указанных выше изменений.

Газосиликатом по железобетону

Инициативная группа уверена, что в данной ситуации речь можно вести о совершении служебного подлога: после принятия решения об отсутствии необходимости модернизации в домах, где не была готова ПСД, должностные лица внесли заведомо недостоверную информацию в техзаключение о состоянии строительных конструкций.

В техпаспорте дома в качестве материала стен указаны железобетонные панели (плотность, согласно таблице ТКП «Строительная теплотехника», - 2500 кг/куб.м), в то время как при проведении расчетов сопротивления теплопередаче наружных стен в качестве материала указали… газосиликат плотностью 800 кг/куб.м. Проведенные на основании не соответствующих действительности данных расчеты показали, что сопротивление стен теплопередаче больше требуемого: следовательно, в проведении тепловой модернизации нет необходимости. Если же проводить расчеты для железобетона, как заверяют жильцы, результат будет прямо противоположным: полученное сопротивление окажется меньше требуемого почти в 3 раза.

Семь шапок из одной овчины

Один из активистов дома уверен, что он и его соседи стали жертвами чрезмерной бережливости коммунальных чиновников: «Они пытаются сэкономить средства, поэтому и шьют из одной овчины семь шапок. Должностные лица в итоге смогут отчитаться о введении в строй гораздо большего количества квадратных метров отремонтированного жилья, а это - получение премий и продвижение по карьерной лестнице. Еще бы, за стоимость одного дома, условно говоря, отремонтировать целых три. Однако такая «экономия средств» при проведении капремонта на самом деле наносит еще больший ущерб государственным интересам, поскольку напрямую противоречит принципам экономии и бережливости».

Установлено, что важную роль в снижении потребления топливно-энергетических ресурсов жилым сектором играет тепловая реабилитация жилфонда постройки 1960-90-х гг. По данным Минжилкомхоза, проведение такой модернизации в панельных домах различных серий позволяет снизить удельный расход тепловой энергии на отопление в среднем на 30-40%. Соответственно, затраты на проведение модернизации окупаются в течение 3-5 лет, а в случае роста мировых цен на газ - еще быстрее.

Один из жителей дома провел свое мини-расследование на эту тему и пришел к выводу, что «анализ жировки за последний период подтверждает факт необходимости модернизации лучше всяких исследований. Например, в ЖКХ уверяют, что удельное теплопотребление нашего дома соответствует 90 Квт/ч, если же провести расчет удельного теплопотребления по данным о фактическом расходе энергии, указанным в жировке, эта цифра колеблется в пределах 210-270 Квт/ч.

Например, в октябре на подогрев 1 куб.мв нашем доме было затрачено на 0,0337Гк больше, чем в августе. Если считать, что общедомовой расход горячей воды составляет примерно 250 куб.м, то с учетом разницы между субсидируемым государством и реальным тарифом только на нашем доме бюджет потеряет BYN613,1. А в более холодные месяцы сумма будет только увеличиваться. То же самое касается и отопления. Получается забавная ситуация, над которой, правда, смеяться, не очень хочется: в то время, как должностные лица будут отчитываться об экономии и выполнении программ по капремонту, порядка 70% суммы от предоставленных государством субсидий будет тратиться на подогрев уличного воздуха».

На данный момент получен ответ на жалобу за подписью нового главы Фрунзенского района, в котором указано, что «работы по капремонту жилого дома N7 по ул. Жудро ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией, оснований для приостановления работ нет». Жильцы же надеются, что после вмешательства контролирующих органов работы все же будут приостановлены, а новый капремонт будет соответствовать всем установленным законом требованиям.

Евгений Владимиров, «Белгазета»