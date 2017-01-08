Новогодний выстрел в милицию или в каждого из нас? 8 Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»

8.01.2017, 9:43

Белорусам не нужна «защита» ценой крови людей, пусть даже и дебоширов.

Хочется высказать свое личное мнение по поводу новогоднего расстрела минчанина-дебошира милиционером.

Начну, как говорится, издалека. Сегодня в белорусской милиции работает чрезмерно большое количество милиционеров со средней зарплатой порядка 400 долларов, которым государство предоставляет существенные льготы и надбавку за выслугу лет. Многим белорусам это, естественно, не по нраву в условиях обнищания и безработицы.

Ну да ладно. Государство не внимает желаниям белорусских граждан. В то же время белорусское гражданское общество и его члены (граждане) вправе настаивать, чтобы подготовка у милиционеров была соответствующая. Уж если кормить такую огромную армию милиционеров, так хотя бы с отдачей, что возможно лишь при условии прекрасной подготовки рядовых членов этой армии (милиционеров).

С этим вроде все в порядке, если верить, что при принятии милиционеров на работу к претендентам предъявляются высочайшие требования, описанные, к примеру, на сайте УВД Минского облисполкома:

«При отборе кандидатов на службу мы, прежде всего, руководствуемся Положением о прохождении службы в ОВД (Указ Президента №671 от 13.11.2001г.). Это наш основной документ. В нем указано, что обратившийся должен быть гражданином Республики Беларусь, который по своим моральным, деловым и личным качествам, состоянию здоровья, имеющегося образования, может служить в милиции.

Как парни, так и девушки, должны находиться в отличной физической форме, потому что служба в милиции требует выносливости, готовности в любую минуту оказать сопротивление преступнику, его обезвредить. Так, согласно первой медико-возрастной группы (в нее входят молодые люди от 25 до 30 лет), сотрудники милиции обязаны сдавать зачеты по определенным физическим нормативам. Так, челночный бег (10х10) нужно пройти за 24 секунды (парни) и 28 секунд (девушки). Прыжки с места — не меньше 260 см (парни) и 190 см (девушки). В течение минуты парням надо выполнить комплекс силовых упражнений (60 раз за 30 секунд поднять туловище, лежа на спине, (пресс) и столько же — отжимание). На брусьях (перекладина или КСУ — взаимозаменяемы) должны выполнить подтягивание без учета времени 16 раз (парни). Девушки вместо КСУ сдают наклоны туловища (пресс) — 24 раза за минуту. Также нужно пробежать 1 500 м за 5 минут 15 секунд (парни) и 500 метров за 1 минуту 50 секунд (девушки). Поверьте, данные нормативы достаточно высокие, чтобы их сдавать, необходимо постоянно заниматься физическими упражнениями».

Сегодня будущие сотрудники милиции проходят тщательную проверку в психофизиологической лаборатории, где тестируются по всем параметрам — от интеллектуального уровня развития до соответствия для работы в определенной должности (например, стрессоустойчивость, умение разговаривать с людьми, возможность нести службу на открытом воздухе и т. д.).

А теперь, принимая во внимание рассматриваемый случай, зададимся вопросом: «При таких серьезных требованиях можно ли ожидать, чтобы милиционер справился без оружия с парнем, который не подготовлен как милиционер, не вооружен, не слишком здоров, имеет среднюю степень опьянения?»

Лично я, как гражданка РБ, считаю, что можно. И очень сильно ожидаю. Потому что, с одной стороны, я желаю, чтобы милиция была способна меня при соответствующих обстоятельствах защитить. С другой стороны, я ни в коем случае не хотела бы, чтобы моих обидчиков расстреливали. И думаю, что мое желание разделяет большинство белорусов. Нам не нужна защита ценой крови людей, пусть даже и дебоширов.

Наиважнейший, на мой взгляд, вопрос, прямо относящийся к рассматриваемому расстрелу: «Можно ли считать превышением служебных полномочий милиционером, имеющим такую высокую подготовку, о которой заявляет, к примеру, УВД Минского облисполкома, применение им огнестрельного оружия по отношению к парню, который не был подготовлен как этот милиционер, не слишком отличался здоровьем, и имел среднюю степень опьянения?»

Вариантов ответов и выводов может быть несколько.

Вариант первый. Ответ: «Да, можно». Но тогда получается, что круто подготовленный милиционер был уполномочен расстреливать оказавшего ему сопротивление неподготовленному безоружному подвыпившему дебоширу, когда этот дебошир оказался в единственном числе и сопротивлялся. Это означает лично для меня то, что при соответствующих обстоятельствах и меня, и любого из белорусов, могут легко расстрелять. Напрашивается в связи с этим вопрос: «Чем белорусские милиционеры отличаются от обычных убийц? И что у нас за государство такое, если подобное допускает?»

Вариант второй. Ответ: «Нет, нельзя». Значит, круто подготовленный милиционер не уполномочен был расстреливать оказывающего ему сопротивление неподготовленного к рукопашному бою безоружного подвыпившего дебошира, когда этот дебошир оказался в единственном числе и сопротивлялся. Тогда, по логике вещей, следует строго наказать милиционера, которого не уполномочили расстреливать, и который свои служебные полномочия самовольно превысил.

Но реально предположить, что подготовка милиционеров в Беларуси далеко не такая крутая, как ее представляют органы внутренних дел. В этом случае народ вправе спросить: «Почему немалые народные деньги направляются на содержание милиционеров, неспособных без огнестрельного оружия справляться с неподготовленными к рукопашному бою безоружными подвыпившими парнями? Почему настолько низка кадровая работа в органах внутренних дел? Почему эти плохо работающие органы так много у народа денег отнимают?» И если такая плохая работа, почему за ее следствия должны жестко наказываться только, скажем, подвыпившие при праздновании Нового года и расстрелянные дебоширы при полном освобождении от наказания тех, кто этой работой занимается?

Еще один вопрос конкретно по теме: «Кто звонил в милицию по поводу дебоширства минчанина? Почему этот человек не сказал народу, как вел себя дебошир? Если дебошир вел себя крайне агрессивно, то милиционер должен был захватить с собой дубинку. И использовать именно ее, а не пистолет. Была ли у милиционера дубинка, и пользовался ли он ею?

Если же дебошир не вел себя особо агрессивно, то почему была вызвана милиция? Или почему он стал очень агрессивным при появлении милиционера? Может, милиционер его оскорблял? В любом случае хотелось бы узнать, что по этому поводу думает вызвавшая милицию соседка.

И вопрос последний: «Куда стрелял милиционер — в спину дебошира или в грудь (в разных источниках пишут по-разному)?» Если милиционер стрелял подвыпившему парню в спину, значит, не было необходимости в него стрелять вообще, как я понимаю (в спину стреляют только трусы, жизни которых ничто не угрожает). И значит, милиционер превысил служебные полномочия.

Мне, честно говоря, трудно себе представить, чтобы наш суд принял во внимание мои соображения в отношении случившегося расстрела. И все-таки теплится весьма неуверенная надежда: «А вдруг?»

Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»