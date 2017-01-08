В 20-градусный мороз жители Дзержинского района остались без тепла, света и воды 8.01.2017, 10:29

Критическая ситуация в связи с морозами сложилась не только в этом районе.

Двадцатиградусный мороз, северный ветер. А что делать, если нет как согреться? Жителям деревни Гричино Дзержинского района пришлось обходиться без электричества, тепла и воды, сообщает «Белсат».

Свет отключили ночью и началось!

А принимая во внимание, что для работы системы отопления — газовых или твердотопливных котлов необходимо электричество, жители остались еще и без отопления.

«Проснулись мы, света не было. Котел отопления перестал работать, батареи быстро остыли. На улице очень холодно, страшно, чтобы батареи вовсе не размерзлись», — рассказывает житель села Гричино Николай Козел.

Отсутствие электричества повлекло и отключение воды

Ведь насосная станция тоже не может работать автономно.

Критическая ситуация в связи с морозами сложилась не только в Дзержинском районе. По данным МЧС, в Минской области зафиксированы как минимум семь случаев обморожения. Вместе с усилением морозов выросло количество возгораний. Только за прошедшие сутки в стране произошло 18 пожаров, в огне погибли четыре человека. Сказались морозы и на автомобилистах. Кто-то не смог завестись, тем же, кто выехал, пришлось испытать трудности езды в гололед. Прогноз на ближайшие дни не обнадеживает. Столбики термометров опустятся еще ниже.

«Ожидается очень холодная погода»

«На большей части территории минимальная температура будет опускаться до 25 — 27 градусов мороза. А в отдельных регионах возможно понижение до — 32. Наиболее холодные ночи на 7 и 8 января», — предупреждает Александр Беганский с отделом краткосрочных прогнозов погоды «Гидромета».

Еще больше ситуацию усугубит сильный северный ветер

«По предварительному прогнозу такая достаточно холодная погода будет еще и в начале следующей недели. Оттепели можно будет ожидать только в конце следующей рабочей недели», — добавляет Беганский.

Чувствительных осадков не ожидается, возможен лишь небольшой снег на юго-востоке страны. Температура будет ниже нормы.