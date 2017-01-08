На именинах у Теофилии Радзивилл
- 8.01.2017, 10:38
Как прошел рождественский бал в Мирском замке.
7 января в Мирском замке прошел одноименный рождественский бал, уже ставший традицией.
В этом году гости попали в 1761 год, на торжество по случаю именин Теофилии Констанции Радзивилл, сестры князя Пане Коханку, пишет tut.by.
Вечер прошел в роскошных интерьерах Портретного зала. Современные кавалеры и дамы, сменившие на паркете шляхту Речи Посполитой, демонстрировали собственное танцевальное мастерство и перенимали навыки вальса и полонеза у профессионалов. Атмосферу бала трехсотлетней давности создавали придворные музыканты.