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В Гомеле самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

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  • 8.01.2017, 10:48
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При посадке в аэропорту у самолета Cessna 560X лопнули шины на шасси.

Самолет Cessna 560X при совершении посадки в аэропорту Гомеля выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в МЧС Беларуси. Сообщение об инциденте поступило 7 января в 21:40.

По предварительным данным, внеплановая ситуация случилась из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 15 метров. В воздушном судне находились 3 члена экипажа и 4 пассажира.

— Спасатели оказали помощь по возвращению самолета на взлетно-посадочную полосу и буксировке к месту стоянки. Точная причина происшествия устанавливается, — отметили в МЧС. Пострадавших нет.


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