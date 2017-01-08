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СМИ: Британия готовит ультиматум ЕС

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  • 8.01.2017, 10:58
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Великобритания будет бороться за привилегированный доступ к рынку ЕС для своих ключевых отраслей.

Об этом со ссылкой на британское издание The Sunday Times пишет Reuters (перевод – ukrinform.ru/).

«В переговорах (с ЕС о Brexit – Ред.) правительство будет бороться за «привилегированный» доступ к рынку ЕС для ключевых отраслей. Будут также введены рабочие визы, чтобы помочь предприятиям, которые полагаются на иностранных работников, объявлены налоговые каникулы и проведено обучение в рамках новой индустриальной стратегии», - говорится в материале.

При этом руководство Британии готово ультимативно отстаивать свою позицию. «Не называя своих источников, издание отмечает, что Тереза Мэй даст понять своим европейским коллегам, что Великобритания готова покинуть единый рынок ЕС, если ей не удастся достичь удовлетворительного соглашения», - добавляет агентство.

Reuters напоминает, что британские бизнес-круги обращались к властям Великобритании с просьбой избежать «тяжелого Brexit», при котором правительство отдало бы приоритет контролю над миграционными потоками, а не торговым отношениям.


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