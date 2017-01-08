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«Идут колядующие Партизанского района, за ними – КамАЗы»

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  • 8.01.2017, 11:06
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Олег Хоменко в студии «Belsat Music Live»

Лидер группы «Палац» посоветовал чиновникам, как колядовать в Минске.

Как колядовать в городе, лидер группы «Палац» Олег Хоменко посоветовал в эфире телеканала «Белсат».

«Вместо «идут рабочие Ленинского района» должно быть: «идут колядующие Партизанского района, КамАЗы, МАЗы, коза так-о-го размера, за ней директор завода препаратов каких-нибудь в виде Царя […] вот такие вещи проходят на главном проспекте города», – пошутил Олег Хоменко в ответ на вопрос ведущего Миры Шульц, как праздновать Рождество в городе.

Лидер группы «Vuraj» Сергей Довгушев, который тоже заглянул в студию, посоветовал поставить на стол кутью и бабку. В студии телеканала музыканты презентовали песню «І дождж ідзе».


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