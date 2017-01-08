Названы лучшие 10 продуктов для похудения 3 8.01.2017, 11:41

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Фото: corbis

Ученые установили, что некоторые продукты буквально «разгоняют» обмен веществ.

Все, кто пытался или пытается худеть, знают, что такое обмен веществ. И еще они знают, что бесполезно ждать результатов, когда у вас нарушен метаболизм. А к восстановлению путь один — полный пересмотр и инспекция рациона и образа жизни. Вот 10 продуктов, которые разгонят ваш обмен веществ и заставят тело отдать лишнее, пишет socportal.info.

1. Грейпфрут

Грейпфруты очень быстро и резко дают «пинок» вашему метаболизму. Да, на вкус они немного горьковаты, но, как вариант, вы можете чуточку их подсластить или полностью освободить от шкурки.

2. Мед

Мед, будучи естественным антисептиком и самой полезной сладостью, урегулирует уровень сахара в крови. Как следствие, никакие аномалии не будут нарушать ваши обменные процессы.

3. Вода

Согласно мнению многих диетологов, для того, чтобы разогнать метаболизм и снизить аппетит, достаточно выпивать по 30 мл воды за 20 минут до каждого приема пищи. И, конечно, пить достаточно воды в течение дня.

4. Правильные злаковые

Хлеб как таковой — это хорошо. Более того, он поможет вам худеть. Но надо видеть разницу между пышным белым сдобным караваем и аскетичным хлебом с отрубями. Отруби — это вообще одно из лучших и полезнейших изобретений для диетчиков.

5. Уксус

Полюбите салаты с уксусом и растительным маслом. Дело в том, что уксус понижает сахар и нормализует уровень гормона инсулина. Единственное: покупайте натуральный уксус или делайте его сами. Потому что от синтетики полезного не прибудет!

6. Зеленый чай

Плюсы в том, что ваш организм будет обогащен антиоксидантами и клетки будут потреблять меньше жиров.

7. Специи

Запомните идеальную формулу «кнута» метаболизма: кайенский перец, черный перец, имбирь и куркума. Помимо приятного вкуса и запаха они сжигают калории и замедляют всасывание сахаров в кровь.

8. Горячая вода

Один известный американский диетолог доктор Дулард (John Douillard) советует в течение дня пить не просто воду, а воду горячую. Это кардинально чистит ваш кишечник и насыщает тело водой, когда оно обезвожено. Попробуйте сделать так хотя бы в течение одного дня и вы почувствуете разницу.

9. Больше волокон

Постарайтесь есть больше каш. Именно каш, а не макарон или быстрых завтраков. Крупы обладают потрясающим наборов всех необходимых микроэлементов, а значит сделают рацион полноценным. А пищевые волокна нормализуют обмен веществ.

10. Свекла

Свекла — уникальный овощ, который способен исцелить желчный и печень. Не зря салат «метелка», основой которого является именно свекла стоит под номером №1 в числе блюд, помогающих худеть!