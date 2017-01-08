Архиепископ Святослав: Сила и святость патриотов Беларуси – в правде 8 8.01.2017, 11:51

8,677

На Рождество Белорусская православная церковь молится за борцов за независимость страны.

«За две тысячи лет, которые прошли от этого исторического события, человечество материально весьма продвинулось в науке, технике и благополучии, но духовные проблемы остались – ненависть, войны, захват чужих земель», – напоминает в архипастырском послании на Рождество Христово глава Белорусской Автокефальной Православной Церкви архиепископ Новогрудский Святослав.

Не стоит противопоставлять веру и науку, — добавляет владыка Святослав, так как «наука Иисуса Христа и путь, который Он указал людям, есть сегодня и будут всегда весьма актуальны для всех нас», – сообщает belapc.org.

«Белорусский народ, который присоединился к христианству более тысячи лет назад, а пятьсот лет назад издал Библию на родном языке, в течение своей долгой истории не только благочестиво терпел невзгоды во времена оккупации западными или восточными соседом, но и всегда жил правдиво, борясь за свою тождественность. А сила и святость — в правде. Сейчас тоже чувствуем опасность государственности Беларуси от нечестивого восточного соседа, поэтому особенно за борцов за ее свободу и независимости молится Белорусская Церковь, также – за всех белорусов, живущих на Родине и за рубежом, прося у Господа мира своим соотечественникам в новом году», – добавляет архиепископ Новогрудский.