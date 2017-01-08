Российские туристы едва не замерзли на трассе под Логойском 8 8.01.2017, 11:59

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Автобус «Неоплан» сломался, возвращаясь из экскурсионного тура из Минска в Псков.

7 января в 17:07 на автодороге М3 по направлению Минск — Витебск сломался автобус с пассажирами по причине замерзания пневмосистемы. О происшествия в связи с опасными погодными условиями было сообщено логойским спасателям. МЧС выехало на помощь оказавшимся посреди холода людям.

Подробности сообщает Минское областное управление МЧС. Как стало известно, автобус «Неоплан», принадлежащий российской организации, возвращался из экскурсионного тура из Минска в Псков. В автобусе находились 2 водителя и 54 пассажира, из них 7 детей — все граждане Российской Федерации.

К месту поломки выехали председатель Логойского РИК, руководство Логойского районного отдела по ЧС, экипаж ГАИ Логойского РОВД. После оценки обстановки было принято решение о выделении автобуса филиала «Автомобильный парк №12» компании «Миноблавтотранс» для перевозки людей в безопасное место. Температура воздуха на тот момент составляла около –26 °C.

В 18:15 пассажиров привезли в гостиницу «Спортивно-туристический комплекс «Олимп». Утром 8 января они продолжили свой путь на предоставленном перевозчиком новом автобусе.