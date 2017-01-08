Активистка БХД: Вспоминаю улыбку игуменьи и ее неизменное «Все будет хорошо» 8.01.2017, 12:38

9,761

В Свято-Ксениевском монастыре под Борисовом прощаются с убитой игуменией Василиссой.

В воскресенье 8 января из Борисова отправятся два автобуса в Ксениевский женский монастырь в деревню Барань на отпевание убитой в ночь на 7 января игумении обители матушки Василиссы (Медведь).

Первый автобус отправится к началу Божественной литургии, которую возглавит епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Выезд от борисовского храма Рождества Христова в 7:30 с заездом в кафедральный Воскресенский собор (около 8:00), сообщает krynica.info.

Второй автобус отправится непосредственно к началу отпевания игумении Василиссы в 14.00, выезд от храма Рождества Христова в 12:00, с заездом в кафедральный собор около 12:30.

По окончании Божественной литургии всем желающим будет предложена трапеза в палатках. Чай будет предлагаться все время. Согреться можно будет как в палатках, так и в Георгиевском храме.

По окончании погребения автобусы вернутся в Борисов (около 17:00).

Активистка БХД: скорблю и плачу

«Скорблю и плачу. Мы осиротели – десятки, а, может, и сотни Ваших (духовных) чад, Матушка! Матушка Василисса! Простите за все! благословите! – Вижу Вашу, полную радости, улыбку и слышу Ваше: «Бог благословит!», ощущаю Ваши материнские объятья, Матушка! спасибо за ЛЮБОВЬ! за помощь, за поддержку, Вашу молитву. Вижу Вашу улыбку и слышу Ваше неизменное «Все будет хорошо!»

Господи! упокой душу новопреставленной рабы твоей убиенной игумении Василиссы!», – пишет в своем аккаунте в «Фейсбуке» активистка БХД из Могилева Татьяна Шамбалова.

Многие люди откликнулись на постигшее монастырь горе: звонят, выражая свое соболезнование, предлагают помощь. В монастырь непрерывно прибывают многочисленные паломники, чтобы лично проститься с настоятельницей обители.

Матушку многие знали лично, многим она помогала.

Проститься с почившей матушкой Василиссой можно в любое время до чина погребения.