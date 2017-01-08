Надежда Скардино примет участие в масс-старте в Оберхофе 1 8.01.2017, 12:42

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ФОТО: GETTY IMAGES

Масс-старт начнется сегодня в 16.40 по белорусскому времени.

Четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе сегодня завершится женской гонкой с массовым стартом. В ней выступит одна белорусская биатлонистка — Надежда Скардино, которая стартует под номером 24, сообщает белорусская федерация биатлона.

Напомним, Скардино пропустила все гонки этого этапа из-за простуды. Масс-старт начнется в 16.40 по белорусскому времени.

На этапе в Оберхофе после долгой паузы вернулась в строй Дарья Домрачева, которая в спринте финишировала на 37-м месте, допустив два промаха (1+1) на огневых рубежах.

Затем в гонке преследования Домрачева заняла 34-е место, допустив по 2 промаха на трех рубежах из четырех.

В масс-старте трехкратная олимпийская чемпионка принимать участие не будет.