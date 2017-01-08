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В Гомеле из-за мороза рвутся контактные линии троллейбусов

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  • 8.01.2017, 12:53
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Троллейбусы массово останавливаются, пассажиров приходится пересаживать на автобусы.

Сильный мороз стал настоящим испытанием для сети общественного транспорта Гомеля. Троллейбусы массово останавливаются, пассажиров приходится пересаживать на автобусы.

Телеканал ОНТ, в частности, сообщает, что из-за мороза образовываются многочисленные разрывы контактных линий. На устранение одного такого затора уходит не меньше часа.

По информации телеканала, инциденты происходят в разных районах Гомеля, и аварийные бригады работают сразу на нескольких направлениях. Чтобы жизнь в городе не замерла окончательно, пассажиров массово пересаживают на автобусы.

Тем временем, любопытные фото опубликовал сайт gomel.today.by. На них зафиксировано, что печальная участь постигла даже ставший знаменитым в Гомеле Новогодний троллейбус.


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